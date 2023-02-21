В Ростове-на-Дону ожидается потепление с 25 февраля

По данным регионального Гидрометцентра, в Ростове-на-Дону с субботы, 25 февраля, начнётся потепление.

Об этом информирует rostovgazeta.ru.

В четверг и пятницу, 23 и 24 февраля, ожидаются заморозки до -3 °С. В субботу температура составит +4 °С, в воскресенье — +9 °С.

Наряду с этим стало известно, что столичный Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области, а также в некоторых регионах Центрального федерального округа. В Москве ожидается гололедица, предупреждение действует до 21:00 21 февраля, передаёт сайт newizv.ru.

Ранее сообщалось, что движение паромов на Керченской переправе приостановлено из-за ветра порывами до 22 м/c.