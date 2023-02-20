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В Казани представили программу мероприятий на Масленицу

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На деловом понедельнике в мэрии Казани представили программу мероприятий на Масленицу.
В Казани представили программу мероприятий на Масленицу
  • Gettyimages.ru
  • © natalipopova2011 / 500px

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В воскресенье, 26 февраля, состоятся народные гуляния, посвящённые проводам зимы и встрече весны. Также запланированы мастер-классы.

Хедлайнером станет группа «Дюна».

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

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