В Казани представили программу мероприятий на Масленицу

На деловом понедельнике в мэрии Казани представили программу мероприятий на Масленицу.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В воскресенье, 26 февраля, состоятся народные гуляния, посвящённые проводам зимы и встрече весны. Также запланированы мастер-классы.

Хедлайнером станет группа «Дюна».

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.