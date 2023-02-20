В Омской области рассказали о программе мероприятий, посвящённых Масленице

В Омской области подготовили программу мероприятий, посвящённых Масленице.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, в этнопарке «Музей сказки «Васин хутор» запланированы традиционные русские забавы, а в музее «Старина Сибирская» — штурм снежной крепости.

В Доме дружбы в Омске 26 февраля состоится ярмарка. Также предусмотрена театрализованная программа и мастер-классы.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и с заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.