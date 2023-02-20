Узнать больше

В Омской области рассказали о программе мероприятий, посвящённых Масленице

Короткая ссылка
В Омской области подготовили программу мероприятий, посвящённых Масленице.
В Омской области рассказали о программе мероприятий, посвящённых Масленице
  • Gettyimages.ru
  • © RichLegg

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, в этнопарке «Музей сказки «Васин хутор» запланированы традиционные русские забавы, а в музее «Старина Сибирская» — штурм снежной крепости.

В Доме дружбы в Омске 26 февраля состоится ярмарка. Также предусмотрена театрализованная программа и мастер-классы.

Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и с заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить