В Омской области рассказали о программе мероприятий, посвящённых Масленице
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В частности, в этнопарке «Музей сказки «Васин хутор» запланированы традиционные русские забавы, а в музее «Старина Сибирская» — штурм снежной крепости.
В Доме дружбы в Омске 26 февраля состоится ярмарка. Также предусмотрена театрализованная программа и мастер-классы.
Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в беседе с URA.RU посоветовала людям с диабетом и с заболеваниями ЖКТ отказаться от употребления блинов.