В Подмосковье рассказали о программе мероприятий на школьные каникулы

В Московской области рассказали о программе мероприятий, которая запланирована на школьные каникулы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В частности, школьников приглашают в этнопарк «Кочевник» в Сергиево-Посадском городском округе.

Также рекомендуется посетить музей пастилы в Коломне, музей кукол и Дом мороженого в Серпухове, частный музей техники Вадима Задорожного в Красногорске.

Кроме того, дети могут побывать в интерактивном центре «Экспонариум» в Истре.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым получит около 16 млн рублей на развитие событийного туризма по госпрограмме.