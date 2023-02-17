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В Подмосковье рассказали о программе мероприятий на школьные каникулы

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В Московской области рассказали о программе мероприятий, которая запланирована на школьные каникулы.
В Подмосковье рассказали о программе мероприятий на школьные каникулы
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В частности, школьников приглашают в этнопарк «Кочевник» в Сергиево-Посадском городском округе.

Также рекомендуется посетить музей пастилы в Коломне, музей кукол и Дом мороженого в Серпухове, частный музей техники Вадима Задорожного в Красногорске.

Кроме того, дети могут побывать в интерактивном центре «Экспонариум» в Истре.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым получит около 16 млн рублей на развитие событийного туризма по госпрограмме.

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