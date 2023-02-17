В Подмосковье рассказали о программе мероприятий на школьные каникулы
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
В частности, школьников приглашают в этнопарк «Кочевник» в Сергиево-Посадском городском округе.
Также рекомендуется посетить музей пастилы в Коломне, музей кукол и Дом мороженого в Серпухове, частный музей техники Вадима Задорожного в Красногорске.
Кроме того, дети могут побывать в интерактивном центре «Экспонариум» в Истре.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что Крым получит около 16 млн рублей на развитие событийного туризма по госпрограмме.