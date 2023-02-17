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Опрос показал, что 91% россиян празднуют Масленицу

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Аналитики СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home провели исследование и выяснили, что 91% россиян празднуют Масленицу, при этом для 15% из них этот праздник является хорошим поводом поесть блины.
Опрос показал, что 91% россиян празднуют Масленицу
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия», 39% россиян отмечают праздник, потому что это многовековая традиция и они хотят её сохранить. Ещё 36% любят встречаться в Масленую неделю с близкими за столом, а 15% воспринимают Масленицу как повод приготовить блины.

Также россияне рассказали, какие традиции соблюдают на Масленицу. Так, 82% респондентов едят блины, ходят в гости или принимают гостей 54%, а 37% посещают народные гулянья.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области проведут 43 ярмарки в масленичную неделю, с 20 по 26 февраля.

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