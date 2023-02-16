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Диетолог Аплетаева посоветовала пожилым людям минимизировать употребление сладостей

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Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о рекомендуемом рационе для пожилых людей.
Диетолог Аплетаева посоветовала пожилым людям минимизировать употребление сладостей
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«Необходимо ограничить жиры животного происхождения, например бараний и свиной, то есть насыщенные жиры. Такие продукты нельзя назвать запрещёнными, потому что в них тоже есть определённые позитивные моменты. Но с ними нужно быть аккуратными людям старшего возраста», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, баранину и свинину можно заменить на курицу, индейку или рыбу.

Также желательно минимизировать употребление сладостей.

«Когда мы едим много сладкого, глюкоза в крови повышается. Это ведёт к тому, что у человека развивается сахарный диабет второго типа. Сейчас это вообще достаточно распространённая проблема», — отметила Аплетаева.

Она добавила, что сахар можно получать из фруктов, в которых также содержатся пищевые волокна и витамины.

Ранее профессор ФМБА России диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что сезонные фрукты и ягоды являются лучшим десертом.

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