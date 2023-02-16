Глава YouTube ушла в отставку
- globallookpress.com
- © Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com
Об этом она сообщила в блоге сервиса.
«Сегодня… я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу — сосредоточиться на моей семье, здоровье и личных проектах», — написала Войчики.
Новым главой YouTube станет Нил Мохан. Войчики пообещала помочь ему в процессе перехода на новую должность.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении назначить директора компании Twitter к концу 2023 года.