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Глава YouTube ушла в отставку

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Глава YouTube Сьюзан Войчики ушла в отставку.
Глава YouTube ушла в отставку
  • globallookpress.com
  • © Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com

Об этом она сообщила в блоге сервиса.

«Сегодня… я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу — сосредоточиться на моей семье, здоровье и личных проектах», — написала Войчики.

Новым главой YouTube станет Нил Мохан. Войчики пообещала помочь ему в процессе перехода на новую должность.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении назначить директора компании Twitter к концу 2023 года.

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