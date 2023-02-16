В Новороссийске утвердили зону охраны трёх объектов культурного наследия
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
«Утверждение границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости обеспечивают сохранение памятников в их исторической среде», — заявил замглавы региона Роман Лузинов.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.