В Новороссийске утвердили зону охраны трёх объектов культурного наследия

В Новороссийске утвердили границы территорий и зоны охраны для «Больницы моряков» и особняка на улице Сакко и Ванцетти, а также для «Народного дома» в переулке Челиева.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«Утверждение границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости обеспечивают сохранение памятников в их исторической среде», — заявил замглавы региона Роман Лузинов.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.