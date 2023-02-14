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Врач Ивкин высказался о целесообразности походов к косметологам

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Врач-дерматолог Владимир Ивкин заявил, что к косметологам целесообразно ходить только до 45 лет.
Врач Ивкин высказался о целесообразности походов к косметологам
  • Gettyimages.ru
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«Большое заблуждение, когда ко мне приходят пациенты, они думают, что если мы начинаем с 30—35 лет ходить постоянно к косметологу, то на этом всё и закончится. Главная задача косметолога — поддерживать и улучшать внешний вид лица пациента, но в какой-то момент всё-таки передать в надёжные руки пластического хирурга, после 45 лет», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, косметология имеет границы воздействия.

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