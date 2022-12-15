В Москву 5 января съедутся Деды Морозы из 14 регионов России

Деды Морозы из 14 регионов России посетят столицу в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, 5 января гости расскажут о том, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Татарстане, Башкирии, Мордовии, Республике Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

Встречи пройдут на нескольких площадках, в том числе в «Зарядье», школе «Московских сезонов», на ВДНХ и ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал».

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала в регионах России.