Сообщества «ВКонтакте» появились в «VK Мессенджере»

«ВКонтакте» представила бета-версию сообществ в приложении «VK Мессенджер». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что теперь во время общения в чатах подписчики сообществ смогут моментально увидеть свежие публикации любимых блогеров, авторов, музыкантов, тематических групп и медиа — в привычном формате мессенджера.⠀

Кроме того, в актуальной версии приложения «VK Мессенджер» появилась поддержка мультипушей: если у пользователя подключено несколько аккаунтов, например учебный и личный профили, можно получать уведомления от всех.⠀

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» анонсировала запуск NFT.