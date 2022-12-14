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Сообщества «ВКонтакте» появились в «VK Мессенджере»

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«ВКонтакте» представила бета-версию сообществ в приложении «VK Мессенджер». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
Сообщества «ВКонтакте» появились в «VK Мессенджере»
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что теперь во время общения в чатах подписчики сообществ смогут моментально увидеть свежие публикации любимых блогеров, авторов, музыкантов, тематических групп и медиа — в привычном формате мессенджера.⠀

Кроме того, в актуальной версии приложения «VK Мессенджер» появилась поддержка мультипушей: если у пользователя подключено несколько аккаунтов, например учебный и личный профили, можно получать уведомления от всех.⠀

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» анонсировала запуск NFT.

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