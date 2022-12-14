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МЧС Якутии работает в режиме повышенной готовности из-за морозов

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МЧС Якутии работает в режиме повышенной готовности из-за наступления сильных морозов (до -60°C), сообщает ГУ МЧС по региону.

«В связи с наступившими морозами в режиме повышенной готовности функционируют все органы управления и силы постоянной готовности Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и его подчинённые подразделения», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на данный момент на территории республики состоят на учёте 50 ледовых переправ.

Ранее директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов заявил, что коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых обильных осадков.

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