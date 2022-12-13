В Севастополе коммунальные службы готовятся к ухудшению погоды

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов заявил, что коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых обильных осадков.

«Сейчас идёт активная работа по очистке ливневой канализации, просматриваем деревья, кровли, все управляющие компании уведомлены (о прогнозе погоды)», — цитирует его «Новый Севастополь».

В пресс-службе правительства города рекомендовали жителям одеваться теплее, а также учитывать погодные условия при планировании маршрутов.

Ранее URA.RU сообщало, что после морозов до -36 °С в ХМАО придёт потепление, температура повысится до -12 °С к концу недели.