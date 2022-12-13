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Пленэрная выставка откроется в пещере «Таврида» в Крыму в конце года

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Заместитель директора по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Геннадий Самохин сообщил, что пленэрная выставка начнёт работу в пещере «Таврида» в конце 2022 года.
Пленэрная выставка откроется в пещере «Таврида» в Крыму в конце года

Проект будет посвящён изучению современными художниками истории и ландшафтов пещеры «Таврида», передаёт «Крыминформ». Его цель — показать уникальные художественные особенности объекта.

Наряду с этим стало известно, что в Нижегородской области к программе «Пушкинской карты» в ноябре подключились ещё 23 учреждения. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные регионального Министерства культуры.

Всего в качестве участников программы в регионе зарегистрировано 331 учреждение культуры.

Ранее сообщалось, что число пользователей «Пушкинской карты» в Санкт-Петербурге в сентябре и октябре достигло 35 тыс. человек.

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