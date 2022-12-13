Пленэрная выставка откроется в пещере «Таврида» в Крыму в конце года
Проект будет посвящён изучению современными художниками истории и ландшафтов пещеры «Таврида», передаёт «Крыминформ». Его цель — показать уникальные художественные особенности объекта.
Наряду с этим стало известно, что в Нижегородской области к программе «Пушкинской карты» в ноябре подключились ещё 23 учреждения. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные регионального Министерства культуры.
Всего в качестве участников программы в регионе зарегистрировано 331 учреждение культуры.
Ранее сообщалось, что число пользователей «Пушкинской карты» в Санкт-Петербурге в сентябре и октябре достигло 35 тыс. человек.