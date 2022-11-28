В Петербурге «Пушкинскую карту» получили 35 тысяч человек за два месяца
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на правительство города.
Отмечается, что в октябре в Эрмитаже, например, расширили возможности посещения музея по «Пушкинской карте». Теперь участники программы могут воспользоваться экскурсиями в особые кладовые Галереи драгоценностей.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» передавало, что в Московской области выдали более 260 тыс. «Пушкинских карт» с начала 2022 года.