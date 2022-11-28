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В Петербурге «Пушкинскую карту» получили 35 тысяч человек за два месяца

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Число пользователей «Пушкинской карты» в Санкт-Петербурге за последние два месяца достигло 35 тыс. человек.
В Петербурге «Пушкинскую карту» получили 35 тысяч человек за два месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на правительство города.

Отмечается, что в октябре в Эрмитаже, например, расширили возможности посещения музея по «Пушкинской карте». Теперь участники программы могут воспользоваться экскурсиями в особые кладовые Галереи драгоценностей.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» передавало, что в Московской области выдали более 260 тыс. «Пушкинских карт» с начала 2022 года.

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