В Петербурге «Пушкинскую карту» получили 35 тысяч человек за два месяца

Число пользователей «Пушкинской карты» в Санкт-Петербурге за последние два месяца достигло 35 тыс. человек.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на правительство города.

Отмечается, что в октябре в Эрмитаже, например, расширили возможности посещения музея по «Пушкинской карте». Теперь участники программы могут воспользоваться экскурсиями в особые кладовые Галереи драгоценностей.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» передавало, что в Московской области выдали более 260 тыс. «Пушкинских карт» с начала 2022 года.