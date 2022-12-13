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Синоптик Вильфанд предупредил о снегопаде и заносах на дорогах в Москве 14 декабря

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в среду, 14 декабря, и в ночь на 15 декабря в Москве прогнозируется сильный снег и ветер.

«В среду температурный фон будет ближе к норме... Сильный снег прогнозируется, особенно ночью», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он добавил, что из-за сильного снега и ветра от 5 до 10 метров в секунду ожидаются заносы на дорогах.

Ранее синоптик Тишковец предупредил о гололедице в Москве.

Как сообщает URA.RU, в Гидрометеоцентре Челябинской области сообщили, что в столице региона установится комфортная для середины декабря погода.

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