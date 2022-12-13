Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс» композитор Бадаламенти

Американский композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку к сериалу «Твин Пикс» и другим картинам режиссёра Дэвида Линча, скончался в возрасте 85 лет.

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу музыканта.

По словам племянницы композитора, Бадаламенти скончался дома в штате Нью-Джерси.

Бадаламенти также написал музыку к таким известным фильмам, как «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Пляж».

За музыку к сериалу «Твин Пикс» композитор был удостоен премии «Грэмми» в 1990 году.

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