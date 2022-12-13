Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс» композитор Бадаламенти
Об этом сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу музыканта.
По словам племянницы композитора, Бадаламенти скончался дома в штате Нью-Джерси.
Бадаламенти также написал музыку к таким известным фильмам, как «Синий бархат», «Шоссе в никуда» и «Пляж».
За музыку к сериалу «Твин Пикс» композитор был удостоен премии «Грэмми» в 1990 году.
Ранее сообщалось, что звезда фильма «Двое: я и моя тень» Кёрсти Элли скончалась от рака.