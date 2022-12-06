Звезда фильма «Двое: я и моя тень» Кёрсти Элли скончалась от рака
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Об этом сообщает Associated Press.
Родные актрисы утверждают, что болезнь была обнаружена совсем недавно.
«Какой бы культовой она ни была на экране, она была ещё более удивительной матерью и бабушкой», — говорится в заявлении её детей.
Кёрсти Элли — двукратная обладательница премии «Эмми». Её роли в комедийном сериале «Весёлая компания» и в фильме «Уж кто бы говорил» сделали её одной из самых узнаваемых звёзд Америки. Среди других известных работ актрисы фильм «Двое: я и моя тень».