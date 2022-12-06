Звезда фильма «Двое: я и моя тень» Кёрсти Элли скончалась от рака

Американская актриса Кёрсти Элли умерла на 71-м году жизни. Причиной смерти стал рак.

Об этом сообщает Associated Press.

Родные актрисы утверждают, что болезнь была обнаружена совсем недавно.

«Какой бы культовой она ни была на экране, она была ещё более удивительной матерью и бабушкой», — говорится в заявлении её детей.

Кёрсти Элли — двукратная обладательница премии «Эмми». Её роли в комедийном сериале «Весёлая компания» и в фильме «Уж кто бы говорил» сделали её одной из самых узнаваемых звёзд Америки. Среди других известных работ актрисы фильм «Двое: я и моя тень».