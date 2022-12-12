В сети выйдет расширенная версия документальной картины «Пётр I: Последний царь и первый император»

В понедельник, 19 декабря, онлайн-кинотеатр Premier покажет сериал «Пётр I: Последний царь и первый император» — расширенную версию одноимённого документально-художественного фильма.

По словам постановщика Андрея Кравчука, который также работал над сценарием фильма, отличие сериала от полнометражной картины в том, что в нём даётся более подробная информация о той или иной сфере жизни императора.

«В отличие от фильма сериал даёт более объёмный образ Петра I и включает в себя эпизоды, которые не нашли себе место в полнометражной версии. Мы подробнее рассказываем о юности будущего императора, о Всепьянейшем соборе (Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. — RT), казнях. Подробно говорим об отношениях Петра и Русской православной церкви, о его реформах, борьбе с коррупцией, также углубляемся в его отношения с сыном — царевичем Алексеем. Сериал создаёт более глубокий, многогранный образ Петра I», — отметил Кравчук.

Историческая биография, сочетающая в себе документальную аналитику с участием ведущих специалистов и художественные кадры, позволяет в полном объёме и мельчайших подробностях раскрыть личность Петра как императора.

Роли исполнили Иван Колесников, Ксения Утехина, Вольфганг Черни, Александр Большаков и другие.

Ранее на платформе Premier вышли первые эпизоды сериала «Онлайф».