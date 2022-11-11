Взаимоотношения в семье, карьерный рост и внутренние конфликты: о чём российский сериал «Онлайф»

В сети стартовал показ сериала «Онлайф» — о женщинах, которые наблюдают за жизнью друг друга в соцсетях и сталкиваются с разными вызовами в реальной жизни. Одна переживает семейный кризис, вторая пытается реализоваться в карьере и при этом сохранить семейную идиллию, третья страдает от постоянного нытья подруги, четвёртая ищет идеального мужчину, а пятая осознаёт, что живёт не своей жизнью. В социальных сетях женщины находят психолога, который обещает вечное счастье всем, кто пройдёт его марафон. Центральные роли исполнили Лукерья Ильяшенко, Александра Власова, Ирина Носова, Анна Котова-Дерябина и Юлия Серина.

В онлайн-кинотеатре Premier вышли первые эпизоды сериала «Онлайф» — своего рода продолжения «Инсталайфа». Проект по сценарию Андрея Ивашкина («Операция «Мухаббат») срежиссировала Евгения Яцкина («Это не навсегда»). Центральные роли исполнили Лукерья Ильюшенко («Сергий против нечисти»), Александра Власова («Союз спасения. Время гнева»), Ирина Носова («Закрыть гештальт»), Анна Котова-Дерябина («Киллер»), Юлия Серина («Конец света») и Константин Крюков («Без правил»).

Если в первом шоу девушки соперничали друг с другом в соцсетях и выставляли напоказ то, чего в действительности не было, то в сериале «Онлайф» они постепенно осознают важность самопознания.

Взрывная и незрелая Оля (Лукерья Ильяшенко) не может остановить свои эмоциональные качели и решает от скуки стать матерью, а её подруга Даша (Александра Власова) пытается отговорить её от столь неразумного поступка. Алёна (Ирина Носова) работает в сфере кино и, как правило, не имеет возможности проводить время с семьёй. Её удручает такое положение дел, но, когда она получает предложение поработать с видной моделью, то решает воспользоваться шансом.

Пока Ира (Анна Котова-Дерябина) пытается найти своего идеального мужчину, Вероника (Юлия Серина) получает от молодого человека предложение переехать к нему. Девушка обещает подумать, но вовсе не из-за большой любви, а потому, что других кандидатов на горизонте не наблюдается. Также она не оставляет попыток похудеть, ведь перед ней всегда маячит живой пример приверженца ЗОЖ в лице матери (Алика Смехова).

В то же время социальные сети пестрят разного рода предложениями как от опытных психологов, так и от откровенных шарлатанов, которые обещают своей аудитории «самопринятие», помогут «стать лучшей версией себя», пройти путь «от ужасной мамы до хорошей мамы» — словом, предлагают услуги под любой запрос и кошелёк.

Мысли о переменах, неудовлетворённость жизнью, семейным положением или собой, а также профессиональные амбиции приводят девушек на курс психолога Андрея Голубева (Константин Крюков), продающего за баснословные деньги марафон «Счастье — это ты».

Даша, будучи профессиональным психологом, уверена, что Голубев — не кто иной, как инфоцыган, обещающий несуществующую волшебную таблетку. Однако, чтобы не быть предвзятой, девушка решает принять участие в этом, на её взгляд, психологическом обмане.

Первая задача участников — не разговаривать ни с кем и пытаться услышать других людей. Несмотря на, казалось бы, простое требование, уже с первого дня марафон меняет жизни героинь. И если для одних необычная тактика оказывается благом, для других — болью и разочарованием: кого-то увольняют с работы, а кто-то оказывается на грани развода.

Каждая героиня пытается решать проблемы в соответствии со своими опытом и знаниями, а также моральным кодексом. Несмотря на то что в какие-то моменты поведение персонажей может найти отклик у зрителей, симпатий они в основном не вызывают — за исключением разве что наиболее разумной Даши.

При этом сами авторы сериала воздерживаются от оценки своих героев и не осуждают их даже от лица других персонажей, оставляя эту задачу аудитории. Таким образом, зритель будто сам оказывается психологом, а героини ленты — его клиентками, чья психологическая незрелость и нужда во внутренней опоре легко считывается из каждого их поступка.

Характеры героев несколько утрированы, однако проблемы, с которыми они сталкиваются, и некоторые черты девушек вполне убедительны и узнаваемы. Это касается и второстепенных персонажей. Впрочем, порой причины тех или иных поступков героинь не поддаются никакому объяснению.

Если в самой истории есть некоторые шероховатости, то с точки зрения режиссуры проект выполнен очень качественно — по крайней мере первые серии. В них есть хорошая динамика, не дающая заскучать, и интересные визуальные решения. Немало внимания уделено и декорациям — они не только выглядят убедительно, но и раскрывают психологическое состояние персонажей.

Актёрский ансамбль подобран удачно. Всем артисткам без исключения удалось сделать своих героинь яркими и харизматичными, и даже самые раздражающие наделены своей особой изюминкой.

Сериал «Онлайф» во многом отражает будни некоторых современных женщин, которые загоняют себя в рамки, иногда забывая просто наслаждаться жизнью. Причиной тому служат и соцсети, которые не дают расслабиться: девушки негласно борются за звание лучшей мамы, жены или работницы, выкладывая очередное фото, или подписываются на какой-нибудь марафон в надежде найти максимально простое решение весьма глубокой проблемы. Лёгкий, но актуальный сериал поможет взглянуть на себя со стороны, сделать паузу и научиться с благодарностью относиться к своей жизни.