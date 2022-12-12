«ВКонтакте» представила приложение для Apple Watch
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Приложение «ВКонтакте» для Apple Watch предоставляет ключевые функции социальной сети, в том числе возможности сервисов «VK Мессенджер» и «VK Музыка». Также в зависимости от того, какие настройки уведомлений выбрал пользователь соцсети, он будет получать на смарт-часы моментальные оповещения о важных событиях: новых сообщениях, заявках в друзья, реакциях и комментариях к записям, интересных публикациях, днях рождения друзей.⠀
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2022 года.