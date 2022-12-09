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«ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2022 года

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Социальная сеть «ВКонтакте» представила продуктовые итоги рекордного 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2022 года
  • РИА Новости

Отмечается, что количество просмотров разных видов контента достигло показателя 10,3 млрд в сутки. Ежедневные просмотры видео на платформе видеотехнологий VK выросли до 2,41 млрд в день. Ежедневно видеоконтент смотрят 55 млн человек.

Кроме того, за год число групповых чатов выросло на 12%, количество пользователей в активных переписках — на 35%. С момента запуска пользователями было создано более 7 млн уникальных аватаров vmoji.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» удвоит мощности кластера сообщений для работы с повышенными нагрузками на фоне новогодних праздников.

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