«ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2022 года
- РИА Новости
Отмечается, что количество просмотров разных видов контента достигло показателя 10,3 млрд в сутки. Ежедневные просмотры видео на платформе видеотехнологий VK выросли до 2,41 млрд в день. Ежедневно видеоконтент смотрят 55 млн человек.
Кроме того, за год число групповых чатов выросло на 12%, количество пользователей в активных переписках — на 35%. С момента запуска пользователями было создано более 7 млн уникальных аватаров vmoji.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» удвоит мощности кластера сообщений для работы с повышенными нагрузками на фоне новогодних праздников.