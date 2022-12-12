Компания Google отказалась проводить проект «Год в поиске» в России

Американская компания Google сообщила, что не стала подводить итоги проекта «Год в поиске» в России, в рамках которого к концу каждого года корпорация представляла список из наиболее популярных запросов в стране.

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«Года в поиске» не будет», — приводит ТАСС заявление компании. Отмечается, что в списке стран, не вошедших в проект, находятся, в частности, Белоруссия, Китай, Казахстан, Латвия. В октябре компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации России на YouTube. Роскомнадзор назвал блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения работы российского государственного органа.