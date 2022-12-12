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Компания Google отказалась проводить проект «Год в поиске» в России

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Американская компания Google сообщила, что не стала подводить итоги проекта «Год в поиске» в России, в рамках которого к концу каждого года корпорация представляла список из наиболее популярных запросов в стране.
Компания Google отказалась проводить проект «Год в поиске» в России
  • Gettyimages.ru

«Года в поиске» не будет», — приводит ТАСС заявление компании.

Отмечается, что в списке стран, не вошедших в проект, находятся, в частности, Белоруссия, Китай, Казахстан, Латвия.

В октябре компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации России на YouTube.

Роскомнадзор назвал блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения работы российского государственного органа.

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