Компания Google отказалась проводить проект «Год в поиске» в России
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«Года в поиске» не будет», — приводит ТАСС заявление компании.
Отмечается, что в списке стран, не вошедших в проект, находятся, в частности, Белоруссия, Китай, Казахстан, Латвия.
В октябре компания Google заблокировала аккаунты Совета Федерации России на YouTube.
Роскомнадзор назвал блокировку аккаунтов Совфеда на YouTube беспрецедентным актом цензуры и грубой попыткой ограничения работы российского государственного органа.