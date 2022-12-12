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Метеоролог Шувалов спрогнозировал интенсивный снегопад в Москве в ночь на 14 декабря

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Анастасия Белоусова
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшую неделю.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал интенсивный снегопад в Москве в ночь на 14 декабря
  • РИА Новости

«Сугробы были, сегодня лужи, впереди нас ждёт каток. Потому что начиная со второй половины дня вторника утром дожди прекратятся и начнётся понижение температуры до отрицательных значений», — объяснил он.

По прогнозу метеоролога, похолодание начнётся с утра среды.

«Будет -4...-5 °С, это означает, что всё, что растаяло, начнёт замерзать. Нас ждёт постепенное понижение температуры, и снегопад в ночь на среду будет достаточно интенсивный. Нападает 10—12 см снега. До конца недели температура немного будет понижаться, к субботе ночью до -10 °С, днём -5 °С и время от времени будет идти снег», — отметил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до -10 °С ожидаются в Московском регионе в четверг, 15 декабря.

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