Метеоролог Шувалов спрогнозировал интенсивный снегопад в Москве в ночь на 14 декабря

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшую неделю.

«Сугробы были, сегодня лужи, впереди нас ждёт каток. Потому что начиная со второй половины дня вторника утром дожди прекратятся и начнётся понижение температуры до отрицательных значений», — объяснил он.

По прогнозу метеоролога, похолодание начнётся с утра среды.

«Будет -4...-5 °С, это означает, что всё, что растаяло, начнёт замерзать. Нас ждёт постепенное понижение температуры, и снегопад в ночь на среду будет достаточно интенсивный. Нападает 10—12 см снега. До конца недели температура немного будет понижаться, к субботе ночью до -10 °С, днём -5 °С и время от времени будет идти снег», — отметил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до -10 °С ожидаются в Московском регионе в четверг, 15 декабря.