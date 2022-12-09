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Композитор Эдуард Артемьев сообщил о своей госпитализации

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Композитор Эдуард Артемьев сообщил, что заболел коронавирусом и находится в одной из московских больниц.
Композитор Эдуард Артемьев сообщил о своей госпитализации
  • РИА Новости

«Давно уже. Дня четыре назад», — приводит РИА Новости ответ Артемьева на вопрос, как давно он госпитализирован.

Ранее Артемьев рассказал, как проходит работа над новыми проектами, в том числе над музыкой к фильму «Нюрнберг» Николая Лебедева.

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