Композитор Эдуард Артемьев сообщил о своей госпитализации

Композитор Эдуард Артемьев сообщил, что заболел коронавирусом и находится в одной из московских больниц.

«Давно уже. Дня четыре назад», — приводит РИА Новости ответ Артемьева на вопрос, как давно он госпитализирован.

Ранее Артемьев рассказал, как проходит работа над новыми проектами, в том числе над музыкой к фильму «Нюрнберг» Николая Лебедева.