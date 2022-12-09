Композитор Эдуард Артемьев сообщил о своей госпитализации
Композитор Эдуард Артемьев сообщил, что заболел коронавирусом и находится в одной из московских больниц.
- РИА Новости
«Давно уже. Дня четыре назад», — приводит РИА Новости ответ Артемьева на вопрос, как давно он госпитализирован.
Ранее Артемьев рассказал, как проходит работа над новыми проектами, в том числе над музыкой к фильму «Нюрнберг» Николая Лебедева.
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