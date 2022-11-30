Эдуард Артемьев рассказал о новых проектах

Композитор Эдуард Артемьев рассказал, как проходит работа над новыми проектами, в том числе над музыкой к фильму «Нюрнберг» Николая Лебедева.

«Сочинение — мучительный процесс, во мне живёт очень строгий, требовательный критик. Работа над фильмом «Нюрнберг» была большая, сейчас надеюсь завершить давно откладываемые концерты — фортепианный и скрипичный», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Артемьева, затем он намерен заняться давно задуманной оперой по роману Германа Гессе «Степной волк».

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова, 29 ноября, в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».