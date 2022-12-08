В Крыму объявили штормовое предупреждение на 9 и 10 декабря

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Днём 9 декабря, в течение суток 10 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Усиление южного ветра 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

Как отметили спасатели, в эти дни возможны инциденты в акваториях Чёрного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, передаёт «Крым 24».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии ожидаются продолжительные снегопады начиная с пятницы, 9 декабря.