Узнать больше

В Удмуртии спрогнозировали продолжительные снегопады с 9 декабря

Короткая ссылка
В Удмуртии ожидаются продолжительные снегопады начиная с пятницы, 9 декабря.
В Удмуртии спрогнозировали продолжительные снегопады с 9 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, 11 декабря возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с. На дорогах местами ожидается снежный накат, гололедица.

Тем временем в девяти районах Оренбургской области 865 школьников перевели на дистанционное обучение из-за сильного мороза, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное Минобразования. Так, дети остались дома в Гайском округе, Бугурусланском и Северном районах.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные и в начале следующей недели в Москве и области ожидаются оттепель и снегопады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить