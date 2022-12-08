В Удмуртии спрогнозировали продолжительные снегопады с 9 декабря

В Удмуртии ожидаются продолжительные снегопады начиная с пятницы, 9 декабря.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, 11 декабря возможно усиление ветра с порывами до 17 м/с. На дорогах местами ожидается снежный накат, гололедица.

Тем временем в девяти районах Оренбургской области 865 школьников перевели на дистанционное обучение из-за сильного мороза, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное Минобразования. Так, дети остались дома в Гайском округе, Бугурусланском и Северном районах.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные и в начале следующей недели в Москве и области ожидаются оттепель и снегопады.