Метеоролог Шувалов спрогнозировал оттепель в Московском регионе на выходных

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные и в начале следующей недели в Москве и области ожидаются оттепель и снегопады.

В эти выходные Москву и Подмосковье ждёт тёплая погода с температурой, близкой к 0 °С, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

«В субботу и в ночь на воскресенье — хороший снегопад с количеством осадков до 5—7 мм, высота снежного покрова подрастёт. В воскресенье будет небольшая пауза перед приходом нового снегопада... Дней на пять — шесть много облаков на небе, солнце не проглянет, оттепель вместо морозов и осадки в самой разнообразной форме», — заключил специалист.

Ранее Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, какой будет погода в европейской части России в ближайшие дни.