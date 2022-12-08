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Оперный певец Абдразаков рассказал о премьере «Бориса Годунова» в Милане

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Оперный певец Ильдар Абдразаков рассказал, какой получилась премьера «Бориса Годунова» в миланском театре Ла Скала.
Оперный певец Абдразаков рассказал о премьере «Бориса Годунова» в Милане
  • РИА Новости

«Никого не хотелось бы обижать. Но было не то что опасение, а ощущение того, что ты выйдешь на репетицию с хором или с оркестром, и кто-то, может быть, будет смотреть не так или скажет что-то нелицеприятное. А то и мешать петь, мешать выступлению. Но, к счастью, ни на репетициях, ни на предпремьерных показах, ни на открытии сезона ничего подобного не случилось», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, всё прошло прекрасно и дружественно.

Как добавил Абдразаков, его следующей премьерой в Ла Скала будут «Сказки Гофмана».

Ранее замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби назвал глупостью призыв Киева отменить оперу «Борис Годунов».

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