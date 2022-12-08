В Калининграде прошла церемония «Одарённые дети — надежда России»

В Калининграде состоялась торжественная церемония «Одарённые дети — надежда России», собравшая более 60 воспитанников детских школ искусств, музыкальных и художественных школ.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«2022 год был очень результативным для детей и преподавателей школ искусств. Мы проводим свыше ста конкурсов, в которых принимают участие более пяти тысяч детей, из которых выявляют самых лучших», — заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

По его словам, в настоящее время 125 детей получают стипендию губернатора за высокие достижения в сфере культуры и искусства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили новый проект для владельцев «Пушкинских карт».