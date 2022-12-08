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В ЯНАО ожидаются ночные морозы до -35 °С в выходные

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что жителей Ямало-Ненецкого автономного округа по ночам ждёт мороз до -35 °С.
В ЯНАО ожидаются ночные морозы до -35 °С в выходные
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

В пятницу, 9 декабря, днём в регионе прогнозируется -27...-22 °С, местами от -20 до -15 °С. Ночью температура опустится до -32...-27 °С, местами будет -22...-17 °С, ожидается небольшой снег. 10 декабря температура воздуха местами достигнет -30 °С, ночью до -35 °С, небольшой снег.

Между тем жителей Ростова-на-Дону предупредили о гололедице с ледяными дождями и мокрым снегом, а также о сильном ветре с четверга, 8 декабря, до вечера субботы, 10 декабря. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городское управление ГО и ЧС.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные и в начале следующей недели в Москве и области ожидаются оттепель и снегопады.

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