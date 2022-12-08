Синоптик Цыганков спрогнозировал потепление в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие выходные.

По словам синоптика, почти две недели над Москвой «была область повышенного давления», в связи с этим было малооблачно, температура — ниже нормы.

«Сейчас к нам подходит более тёплый циклон. Будет облачно, сегодня и завтра небольшой снег. Ветер южный, до 10 м/с. Температуры дневные — -3...-5 °С, ночью — -4...-6 °С. Завтра — -1...3 °С, ночью — -2...-4 °С», — рассказал он.

Цыганков добавил, что в субботу ожидается более сильный снег, местами гололедица.

«Температура — -2...-4 °С, днём — -2...0 °С. Соответственно, в воскресенье — -2...-7 °С, днём — 0...+5 °С, облачно и осадки. Самые сильные осадки будут в понедельник», — заключил он.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о смене погоды в европейской части России.