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Метеоролог Шувалов рассказал о смене погоды в европейской части России

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в европейской части России в ближайшие дни.
Метеоролог Шувалов рассказал о смене погоды в европейской части России
  • РИА Новости

«В конце недели атмосферные процессы над европейской территорией России меняются кардинальным образом. Морозный антициклон, благодаря которому температура в средней полосе была на 7—9 градусов ниже среднеклиматической, уступит место циклонам южного происхождения», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в Курске и Белгороде 9 и 10 декабря возможны ледяные дожди.

«С 12 декабря взлёт температуры до +6...+8 °С», — спрогнозировал Шувалов.

Как отметил эксперт, приход ледяных дождей в Воронеж и Тамбов ожидается в субботу, 10 декабря, а к воскресенью они дотянутся до Саранска и Арзамаса.

«В выходные и в понедельник, 12 декабря, от Брянска и Смоленска до Москвы и Владимира ожидаются сильные снегопады», — заключил Шувалов.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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