В Челябинской области ожидается потепление после аномальных морозов

В Челябинской области с 10 декабря ожидаются снегопады и потепление.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночи 8 и 9 декабря в Челябинской области по-прежнему будут холодными. В четверг температура упадёт до -38 °С в низинах. Ночь на пятницу также будет некомфортной — -27 °С. А вот в субботу, 10 декабря, на фоне снегопада ночью потеплеет до -24...-14 °С», — заявили синоптики.

В дневное время ожидается -13...-8 °С.

Тем временем в ночь на четверг, 8 декабря, в Татарстане местами может похолодать до -28...-25 °С, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

В региональном ГУ МЧС России жителям советуют воздержаться от долгих прогулок на природе. Также рекомендуется одеваться по погоде.

Ранее врач-терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколкове Яна Гончарова рассказала, почему важно держать ноги в тепле и как это предохраняет от переохлаждения.