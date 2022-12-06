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Синоптик Колесов предупредил о трёхдневном снегопаде в Петербурге

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города об обильных снегопадах.
Синоптик Колесов предупредил о трёхдневном снегопаде в Петербурге
  • РИА Новости

По прогнозам метеорологов, в городе за сутки может выпасть до 8 см снега, передают «Невские новости».

«Снегопад будет идти три дня точно, с небольшими перерывами. Кончится где-то в пятницу или четверг к вечеру. Но декабрь ожидается снежным, пока по прогнозам всё время снег, постоянно. Ветер будет несильным, при температуре -2...-7 °С. Давление уже понижается», — резюмировал Колесов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области после небольшого потепления вновь ожидаются ночные морозы.

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