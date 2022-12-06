Наталья Белохвостикова рассказала о неоконченном фильме режиссёра Наумова

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова, вдова Владимира Наумова, по случаю 95-летия со дня его рождения, 6 декабря, рассказала, о неоконченном фильме режиссёра «Сказка о царе Салтане».

«Сняли множество замечательных сцен. Юрий Стоянов очень смешно играл Салтана, а я играла сватью бабу Бабариху, радовалась, как ребёнок. Бабариха старой не была, у неё даже намечался роман с Салтаном. Пушкин у нас был. Но мы не видели его лица», — поделилась актриса с «Известиями».

Ранее актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.