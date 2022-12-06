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Солист группы «Пицца» Приказчиков рассказал о начале музыкальной карьеры

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Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков рассказал, с чего началось его увлечение музыкой.
Солист группы «Пицца» Приказчиков рассказал о начале музыкальной карьеры
  • РИА Новости

Исполнитель вспомнил, как отец купил ему компьютер, но запретил играть на нём в игры, вместо этого установив там две программы, с помощью которых можно было обрабатывать звуки, передаёт телеканал «360».

«И я стал играть в это. Я стал играть в аранжировщика, я стал играть в битмейкера, как сейчас это говорится», — рассказал музыкант.

К созданию своих работ, по собственному признанию, музыкант подходит таким образом, чтобы по возможности ни у него, ни у кого-то ещё такой музыки не было.

Ранее ФАН сообщило, что Московский губернский театр представил новый спектакль «Джаз-комедия».

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