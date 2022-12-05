В Калининграде подвели итоги театрального фестиваля «Башня»

В Калининграде рассказали об итогах театрального фестиваля «Башня», который проходил с 29 ноября по 4 декабря.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

За шесть дней фестиваля спектакли посмотрели около 2 тыс. зрителей. Всего было представлено 17 постановок из Калининграда, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Советска.

Также состоялся круглый стол, темой которого стала деятельность независимых театров Калининградской области.

Тем временем в Нижегородской области завершились гастроли трёх театральных коллективов ДНР, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Спектакли посетили 7 тыс. жителей, почти 2 тыс. человек приобрели билеты по «Пушкинской карте».

Показы проходили в рамках программы «Большие гастроли».

Ранее сообщалось, что выставка молодых театральных художников начала работу в Москве.