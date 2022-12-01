Выставка молодых театральных художников начала работу в Москве

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В Музее Москвы открылась выставка молодых театральных художников, на которой представлены декорации, макеты сцен и костюмы.
Выставка молодых театральных художников начала работу в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает ОТР.

Экспозиция собрала курсовые и дипломные работы студентов ведущих сценографических вузов России.

«Хорошо обученный театральный художник может работать везде: в театре, в кино, мультипликации, книжной графике, в каких-то опенспейс-проектах, концертах, ну где угодно», — заявила Инна Мирзоян, заведующая кабинетом сценографии Союза театральных деятелей.

Ранее URA.RU сообщало, что в посёлке Ильинский Пермского края появился музей любительского театра.

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