Выставка молодых театральных художников начала работу в Москве
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Об этом сообщает ОТР.
Экспозиция собрала курсовые и дипломные работы студентов ведущих сценографических вузов России.
«Хорошо обученный театральный художник может работать везде: в театре, в кино, мультипликации, книжной графике, в каких-то опенспейс-проектах, концертах, ну где угодно», — заявила Инна Мирзоян, заведующая кабинетом сценографии Союза театральных деятелей.
Ранее URA.RU сообщало, что в посёлке Ильинский Пермского края появился музей любительского театра.