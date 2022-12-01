Выставка молодых театральных художников начала работу в Москве

В Музее Москвы открылась выставка молодых театральных художников, на которой представлены декорации, макеты сцен и костюмы.

Gettyimages.ru

© Kathrin Ziegler

Об этом сообщает ОТР. Экспозиция собрала курсовые и дипломные работы студентов ведущих сценографических вузов России. «Хорошо обученный театральный художник может работать везде: в театре, в кино, мультипликации, книжной графике, в каких-то опенспейс-проектах, концертах, ну где угодно», — заявила Инна Мирзоян, заведующая кабинетом сценографии Союза театральных деятелей. Ранее URA.RU сообщало, что в посёлке Ильинский Пермского края появился музей любительского театра.