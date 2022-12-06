Геофизик Собисевич назвал мощное извержение вулкана Стромболи естественным явлением
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«Вулкан Стромболи извергается уже не первый месяц. Это естественное природное явление, ничем не спровоцированное. Этот вулкан извергается с лета, и это не первая лавина, которая там сходит», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, такие обвалы бывают у Стромболи довольно часто.
Как добавил эксперт, никакой аномальной вулканической активности на Земле в настоящее время нет.
Ранее научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв опроверг прогноз суперкомпьютера World One о гибели человечества к 2050 году.