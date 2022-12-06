Геофизик Собисевич назвал мощное извержение вулкана Стромболи естественным явлением

Заведующий лабораторией прикладной геофизики и вулканологии Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Алексей Собисевич прокомментировал мощное извержение вулкана Стромболи на юге Италии.

«Вулкан Стромболи извергается уже не первый месяц. Это естественное природное явление, ничем не спровоцированное. Этот вулкан извергается с лета, и это не первая лавина, которая там сходит», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, такие обвалы бывают у Стромболи довольно часто.

Как добавил эксперт, никакой аномальной вулканической активности на Земле в настоящее время нет.

Ранее научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв опроверг прогноз суперкомпьютера World One о гибели человечества к 2050 году.