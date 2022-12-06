Узнать больше

Геофизик Собисевич назвал мощное извержение вулкана Стромболи естественным явлением

Короткая ссылка
Заведующий лабораторией прикладной геофизики и вулканологии Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН Алексей Собисевич прокомментировал мощное извержение вулкана Стромболи на юге Италии.
Геофизик Собисевич назвал мощное извержение вулкана Стромболи естественным явлением
  • Gettyimages.ru

«Вулкан Стромболи извергается уже не первый месяц. Это естественное природное явление, ничем не спровоцированное. Этот вулкан извергается с лета, и это не первая лавина, которая там сходит», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, такие обвалы бывают у Стромболи довольно часто.

Как добавил эксперт, никакой аномальной вулканической активности на Земле в настоящее время нет.

Ранее научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв опроверг прогноз суперкомпьютера World One о гибели человечества к 2050 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить