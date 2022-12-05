Синоптик Шувалов спрогнозировал контрастную погоду в Москве в декабре
- РИА Новости
«Начинаем мы декабрь с откровенного холода: за прошедшие три дня у нас аномалия температуры составила почти восемь градусов по Москве по сравнению с нормой. Это довольно редкие аномалии в начале декабря, так в Москве было давно», — отметил Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».
В разговоре с «Известиями» синоптик уточнил, что в ближайшие два дня погода будет ещё относительно прохладной, но вскоре станет более комфортной.
«Начиная с четверга уже повышение до –3...–5 °С, а к выходным и до 0...–2 °С, то есть ждём смены погоды», — резюмировал он.
Ранее синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова рассказала о погоде в Ростовской области в декабре.