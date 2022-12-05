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Синоптик Шувалов спрогнозировал контрастную погоду в Москве в декабре

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в декабре в столице. По его оценке, погода будет контрастной с уклонами в аномалии.
Синоптик Шувалов спрогнозировал контрастную погоду в Москве в декабре
  • РИА Новости

«Начинаем мы декабрь с откровенного холода: за прошедшие три дня у нас аномалия температуры составила почти восемь градусов по Москве по сравнению с нормой. Это довольно редкие аномалии в начале декабря, так в Москве было давно», — отметил Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой».

В разговоре с «Известиями» синоптик уточнил, что в ближайшие два дня погода будет ещё относительно прохладной, но вскоре станет более комфортной.

«Начиная с четверга уже повышение до –3...–5 °С, а к выходным и до 0...–2 °С, то есть ждём смены погоды», — резюмировал он.

Ранее синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова рассказала о погоде в Ростовской области в декабре.

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