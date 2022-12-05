Жителей Ростовской области предупредили о морозах до -18 °С в конце декабря

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Синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова рассказала, что самой холодной в Ростовской области станет третья декада декабря. По её словам, температура воздуха может опускаться до -18 °С.
Жителей Ростовской области предупредили о морозах до -18 °С в конце декабря
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«Температура воздуха (в третью декаду декабря. — RT) будет колебаться от -4 до -9 °С, при прояснениях до -13...-18 °С. Днём температура воздуха составит от -2 до -8 °С», — сообщила синоптик в разговоре с rostovgazeta.ru.

Наряду с этим стало известно, что морозы до -32 °С придут в Башкирию в начале текущей недели. Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

5 декабря температура воздуха ночью составит -14...-19 °С, при прояснениях -21...-26 °С, днём -11...-16 °С. Во вторник, 6 декабря, ночью -18...-23 °С, местами -26...-31 °С, днём прогнозируется -13...-18 °С. 

Ранее сообщалось, что в Москве установлен рекорд атмосферного давления для 4 декабря.

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