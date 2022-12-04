В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 4 декабря

В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года для 4 декабря. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столичном регионе уже более десяти суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09:00 показания барометра вышли на пик — 772,2 мм рт. ст. , что на 25 единиц выше нормы. Мало того, это рекордное значение для 4 декабря», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец добавил, что прежний рекорд составлял 766,8 мм рт. ст.

Ранее синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов заявил, что морозная погода в Москве продержится довольно долго.