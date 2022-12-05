Гарик Мартиросян и Марина Кравец станут ведущими нового музыкального шоу

Телеканал ТНТ начал съёмки нового музыкального проекта под названием «Конфетка». Шоу будут вести Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

В проекте примут участие непрофессиональные музыканты, известные только в узких кругах в интернете, но мечтающие быть замеченными.

В каждом выпуске будут участвовать пятеро любителей и столько же звёздных артистов. Знаменитости будут исполнять работы новичков в новой аранжировке. Эксперты оценят их выступления, а зрители решат, кто достоин забрать главный денежный приз.

Ожидается, что другое музыкальное сопровождение и исполнение дадут возможность малоизвестной композиции зазвучать по-новому и стать настоящей «конфеткой».

Музыкальный проект зрители смогут увидеть на ТНТ в 2023 году.

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