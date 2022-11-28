Стала известна дата премьеры второго сезона «Ресторана по понятиям»

Продолжение комедийного сериала «Ресторан по понятиям» выйдет на телеканале ТНТ 12 декабря.

В новом сезоне «Ресторана по понятиям» к своим ролям вернутся Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Владимир Вдовиченков и Владимир Сычёв. К звёздному касту также присоединятся Мария Кравченко и Иван Охлобыстин, а в ролях-камео выступят иллюзионист Сергей Сафронов и певица Люся Чеботина.

Сценарием занимался Гайк Асатрян («Манюня», «Бедный олигарх»), а режиссёрское кресло вновь занял Давид Дадунашвили («Сны»). Продюссируют проект братья Андреасяны, Тина Канделаки, Софья Митрофанова и другие.

По словам исполнителя роли Кощея Владимира Сычёва, «во втором сезоне зрители увидят серьёзные изменения» во внутреннем мире героев.

Дмитрий Дюжев, сыгравший Кувалду, рассказал, что и его герой претерпел ряд метаморфоз и у него «случилась переоценка ценностей».

Ранее стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Жуки».