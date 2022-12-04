Синоптик спрогнозировал выпадение в Москве около 40% месячной нормы снега 9 декабря

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве около 40% месячной нормы снега 9 декабря.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«Самыми снежными станут пятница и ночь на субботу. На Москву выпадет более 23 мм осадков или около 40% от месячной нормы, благодаря чему землю хорошо припорошит снегом, а сугробы в столице подрастут с нынешних 4 до 7—12 см», — отметил синоптик.

Вместе с этим он добавил, что к предстоящим выходным максимальная температура устремится к нулевой отметке, а показания барометров вернутся в норму.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен рекорд атмосферного давления для 4 декабря.