Синоптик спрогнозировал выпадение в Москве около 40% месячной нормы снега 9 декабря

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве около 40% месячной нормы снега 9 декабря.
Синоптик спрогнозировал выпадение в Москве около 40% месячной нормы снега 9 декабря
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«Самыми снежными станут пятница и ночь на субботу. На Москву выпадет более 23 мм осадков или около 40% от месячной нормы, благодаря чему землю хорошо припорошит снегом, а сугробы в столице подрастут с нынешних 4 до 7—12 см», — отметил синоптик.

Вместе с этим он добавил, что к предстоящим выходным максимальная температура устремится к нулевой отметке, а показания барометров вернутся в норму.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен рекорд атмосферного давления для 4 декабря.

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