Лепс бросил микрофон и ушёл со сцены во время концерта в Санкт-Петербурге

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Российский певец Григорий Лепс бросил микрофон посреди выступления на концерте в Санкт-Петербурге и покинул сцену.

«Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому», — объяснил артист свой поступок в Telegram.

Ранее Лепс выступил с концертом в Луганске. На сцену также вышли ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север.

В марте российский президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу.

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