В Луганске прошёл концерт Григория Лепса с участием ЮрКисса
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
Выступление было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.
Артисты также привезли гуманитарную помощь для Луганского перинатального центра и Республиканской клинической больницы.
«Мы очень рады, что у нас есть возможность помочь жителям прифронтовых территорий, военным. У каждого артиста сегодня есть возможность сделать свой — пусть маленький, но очень важный — вклад в победу», — заявила Елена Север.
Она поблагодарила зрителей за тёплый приём.