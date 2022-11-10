В Луганске прошёл концерт Григория Лепса с участием ЮрКисса

В Луганске состоялся концерт народного артиста России Григория Лепса. Также на сцену вышли ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Выступление было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября.

Артисты также привезли гуманитарную помощь для Луганского перинатального центра и Республиканской клинической больницы.

«Мы очень рады, что у нас есть возможность помочь жителям прифронтовых территорий, военным. У каждого артиста сегодня есть возможность сделать свой — пусть маленький, но очень важный — вклад в победу», — заявила Елена Север.

Она поблагодарила зрителей за тёплый приём.