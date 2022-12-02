На вокзалах и станциях Подмосковья установили ящики для писем Деду Морозу

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В Московской области началась акция «Почта Деда Мороза». На вокзалах и станциях установили ящики для новогодней почты.
На вокзалах и станциях Подмосковья установили ящики для писем Деду Морозу
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

В Минблагоустройства региона уточнили, что акция продлится до 11 декабря. Ящики также размещены в парках.

«Жители и гости региона могут оставить письма в специальных почтовых ящиках, которые находятся в залах ожидания объектов транспортной инфраструктуры. Узнать ящики для новогодней почты можно по стикеру «Почта Деда Мороза», который размещён рядом с ними», — рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Письма будут доставлены в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, передаёт интернет-издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в парках и скверах Подмосковья установят более 900 новогодних ёлок.

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